«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»

Nord Stream, которая строит «Северный поток – 2», уложила уже 1 739 км труб газопровода. Это около 71% от его общей протяженности по двум ниткам. Данные представила компания «Газпром». В 2018 году корпорация проинвестировала проект сверх плана, направив на его реализацию более 103 млрд рублей. Строительство активно продолжается. Осталось получить разрешение только от Дании.