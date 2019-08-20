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«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Украина до конца года планирует создать мощности для реверсных поставок газа из Румынии, сообщается на сайте украинской газотранспортной компании «с».

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«Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская и молдавская стороны согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций для работы в реверсном режиме. До конца 2019 года Украина планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию газоизмерительной станции.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

13 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о наличии у его страны «плана Б» на случай прекращения транзита.

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