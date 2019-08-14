В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

Решение Польши существенно повысить цену на транзит российского газа по трубопроводу Ямал–Европа объясняется многолетней антироссийской риторикой Варшавы, которая находится «в плену русофобских взглядов». Такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита», — заявил он RT 14 августа.

Цеков подчеркнул, что, повышая плату за транзит, Варшава поднимает цену на газ для стран Европы, которые должны будут соответствующим образом на это отреагировать и, скорее всего, не дадут согласия на подобное решение.

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день. По его словам, страна ежегодно прокачивает на запад через свой участок миллиарды кубометров, а берет за это лишь $5,5 млн.

1 апреля был опубликован отчет Международной ассоциации импортеров СПГ (сжиженного природного газа). Согласно имеющимся данным, в 2018 году Россия опередила США по поставкам СПГ не только на европейский, но и на азиатский рынок — 4,43 млн т против 2,7 млн т в Европу и 12,86 млн т против 10,73 млн т в Азию.