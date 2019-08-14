Экспорт энергоресурсов из США превысит импорт в 2020 году

США к 2020 году планируют впервые с 1953 года больше экспортировать энергоресурсы, чем импортировать.

Как говорится в сообщении Белого дома, «в данный момент США являются крупнейшим производителем сырой нефти, в прошлом году был побит рекорд 50-летней давности».

«Добыча выросла в 2018 году на 20% и составила 10,9 млн баррелей в сутки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 2016 года поставки угля из страны увеличились на 90%. Кроме того, экспорт природного сжиженного газа в ЕС в марте 2019 года достиг максимальной отметки за всё время, указывается в пресс-релизе.

В Белом доме утверждают, что с приходом Трампа в промышленности создано 523 тыс. рабочих мест, при этом 264 тыс. из них появились в 2018 году.

Между тем, 12 августа первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз после Катара.

Приходько также напомнил, что в прошлом году Россия достигла рекордных значений по поставкам газа в Европу, и в этом году сохранится примерно тот же показатель. 9 августа западные эксперты заявили о стремлении США вывести на европейский рынок свой СПГ и «отобрать у России лакомый кусок».