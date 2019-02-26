Два СПГ пара: Россия выходит на рынок сжиженного газа

«Новатэк» планирует к 2030 году увеличить объемы производства российского сжиженного природного газа с 57 до 70 млн тонн в год. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон. По его словам, запуск новых проектов положительно скажется на всем промышленном секторе. Так, в рамках реализации «Арктик СПГ-2» российские предприятия могут получить заказы на сумму более 1 трлн рублей. В экспертной среде считают, что основным потребителем СПГ из РФ станут Китай, Япония и Южная Корея, где растет спрос на этот вид энергоресурса.

Сегодня главным направлением стратегии «Новатэка» стало развитие проектов по производству сжиженного природного газа, рассказал президенту Леонид Михельсон. По его словам, уже в ближайшие годы планируется значительное увеличение объемов производства с учетом запуска новых проектов.

- Стратегия «Новатэка» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн (в год – «Известия») производства СПГ к 2030 году, но я говорю это сегодня: уже какая-то уверенность есть. Через год-два мы пересмотрим (стратегию) в сторону увеличения – до 70 миллионов тонн, - сообщил Леонид Михельсон.

​​Руководитель «Новатэка» заверил главу государства, что проект «Ямал СПГ», запущенный в 2017 году, уже работает на полную мощность - 16,5 млн тонн. Каждые 33 часа отгружается танкер с грузов в 70 тыс. тонн сжиженного газа, уточнил он.

- То есть ритмично работает, - констатировал президент.

​В реализации этого проекта участвовали 55 регионов России, а предприятия в его рамках получили заказы на 650 млрд рублей, добавил руководитель компании.

Уже через месяц компания запустит среднетоннажный СПГ-завод в городе Высоцке Ленинградской области с мощностью первой линии в 600 тыс. тонн. Там планируется в основном бункеровка кораблей, пояснил глава «Новатэка».

​-​ Первая линия – 600 тысяч тонн. Будем принимать, наверное, в следующем году решение ещё о двух линиях, будет ещё плюс миллион 200 (тыс. тонн). Бункеровка в Балтийском регионе очень развивается, я думаю, всё будет востребовано, - подчеркнул Леонид Михельсон.

​«Новатэк» приступил к реализации второго проекта «Арктик СПГ-2», производительность которого - уже 19,8 млн тонн сжиженного газа. В его рамках предполагается размещение заказов на сумму более одного трлн рублей, пообещал руководитель компании.

​Работает «Новатэк» и над созданием центра строительства морских сооружений для производства платформ.

- Объём наших инвестиций в Мурманской области – порядка 120 миллиардов рублей. И первую очередь этого производства запускаем в середине этого года, - пояснил Леонид Михельсон. - Будет два дока, размеры указаны, и вот так будет выглядеть линия сжижения размером больше трёхсот метров, 150 метров шириной и 70 метров высотой. И вся эта линия будет весить 620 тысяч тонн. Она будет морем отбуксирована и встанет уже просто на месторождение. Мы эти линии будем строить в заводских условиях.

Компания намерена активно использовать Северный морской путь. В частности, планируется сделать два перегрузочных центра: один в Мурманской области, второй на Камчатке.

- Мы предполагаем как раз в рамках Вашего майского указа (доведение грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн) более 50 процентов – это только наши грузы, они дадут больше 46 миллионов тонн, - уверен глава «Новотэка». - В прошлом году были проведены две большие конференции с нашими возможными производителями. Более 800 предприятий, мы предполагаем, будут задействованы в этой стройке. Мы создадим 12 тысяч рабочих мест в Мурманской области, а по России – более 80 тысяч. По нашим оценкам, это даст в течение десяти лет каждый год 0,15 процента ВВП, то есть громадный объём.

​В экспертной среде отмечают, что расширяющийся рынок СПГ способен удовлетворить амбиции «Новатэка», особенно на азиатском направлении.

​- Емкость рынка СПГ более 400 млрд кубических метров. Это примерно 35% мирового рынка газа. 73% всего СПГ идут в Азиатско-Тихоокеанский регион. Основные потребители в регионе – Япония, Китай и Южная Корея. Китай наращивает потребление СПГ и, скорее всего, выйдет на первое место потребления в АТР. Каждая из этих стран может потребителем проектов «Новатэка», - отметил в разговоре с «Известиями» гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

​Российский СПГ может быть востребован и в Европе, так как у Евросоюза большие планы по сокращению угольной и атомной генерации и сворачиванию добычи газа, полагает эксперт. При этом, по его мнению, на внешних рынках возможна конкуренция «Новатэка» с «Газпромом», который также наращивает производство СПГ. При этом потребление газа в Китае может возрасти настолько, что объема рынка хватит на всех его участников, уверен он.