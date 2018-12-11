Рынок Северный: Россия будет развивать проекты в Арктике

К 2035 году Россия должна занять 15–20% мирового рынка поставок сжиженного природного газа (СПГ), а государственные валютные поступления при успешной реализации проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» предположительно составят около $30 млрд. Такие планы представил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках совещании с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Участникам рынка предложили не только заниматься строительством портовых терминалов, но и обратить внимание на возможность создания в регионе мощностей по переработке энергоресурсов. Параллельно для успешного освоения Северного морского пути (СМП) необходимо создавать трубопроводы, железные дороги, развивать авиационный транспорт.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. На маршруте находится свыше 50 портов, среди них Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. По СМП осуществляется перевозка добываемых на севере нефти и газа, леса. Морская магистраль обеспечивает в России 90% транспортировки никеля и 65% меди.

— В следующем году, по экспертным оценкам, здесь пройдет свыше 24 млн т грузов. Это хороший темп, цель тем не менее еще более амбициозная: к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути должен быть увеличен до 80 млн т, — отметил Дмитрий Медведев.

Развитие СМП предусмотрено Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. План включает в себя строительство в рамках проекта «Ямал СПГ» терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта, реконструкцию судоходного подходного канала к порту и ряд других проектов.

Для достижения установленных объемов грузопотока по Северному морскому пути также прорабатываются новые проекты освоения минерально-сырьевой базы Арктики. Помимо «Ямал СПГ», в стадии разработки находится другой проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству СПГ на полуострове Гыдан — «Арктик СПГ 2».

— Доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4%, и мы пока не являемся в этой области самым ключевым игроком, хотя уже входим в элиту. К 2035 году мы ставим цель выйти на 15–20% от этого рынка — это амбициозная цель, — сказал Дмитрий Медведев. — Но как рассказывают представители нашего бизнеса, которые здесь этим занимаются, в случае если мы успешно реализуем два наших проекта в области СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», только валютные поступления в нашу страну будут составлять более $30 млрд в год.

По данным Минэнерго, в 2017 году экспорт СПГ из России составил 11,7 млн т (16 млрд куб. м). Россия может увеличить производство сжиженного природного газа к 2035 году до 83 млн т с текущих 21 млн т. В период до 2030 года запланирована реализация четырнадцати проектов в сфере СПГ. Программа развития сжиженного газа позволит обеспечить до 2035 года более 10 трлн рублей инвестиций. Председатель правительства призвал сосредоточить усилия на реализации в Арктике крупных, якорных проектов, в том числе инфраструктурных.

— Их запуск создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ, что для нас тоже очень важно, на танкерный и ледокольный флот, — добавил Дмитрий Медведев.

«Газпром нефть» сейчас разрабатывает на Ямале Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение. В мае 2016 года был введен в эксплуатацию нефтяной терминал «Ворота Арктики», обеспечивающий вывоз нефти с месторождения. Поставки осуществляются по СМП в западном направлении.

Пайяхская группа нефтяных месторождений в Красноярском крае находится в стадии подготовки компанией «Нефтегазхолдинг». По предварительной оценке, добыча нефти в рамках проекта начнется в 2023 году. Схема поставки сырья может предусматривать и западный, и восточный маршрут. Сейчас проводится оценка запасов.

Имеются угольные проекты и на полуострове Таймыр, сырье оттуда тоже планируется вывозить по СМП. Прогнозные ресурсы Таймырского угольного бассейна оцениваются в 1,8 млрд т каменного угля. В настоящее время компания «ВостокУголь» ведет геологоразведочные работы на лицензионных участках для прироста ресурсной базы. Начало поставок оттуда запланировано на 2019 год.