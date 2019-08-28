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Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму. Об этом говорится на сайте компании 28 августа.

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Как отмечается в сообщении, в апреле 2018 года российским властям были переданы официальные письменные сообщения компании об инвестиционном споре в рамках соглашения правительств обеих стран «О поощрении и взаимной защите инвестиций».

«Их целью было проведение консультаций и переговоров с представителями России для решения спора путем переговоров. Но российская сторона не предоставила ответа. В связи с этим 27 августа «Укрэнерго» передало спор на разрешение в арбитражный суд», — заявили в компании.

В конце июня «Нафтогаз Украины» подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму. Компания требует взыскать с России $5,2 млрд. Решение может быть вынесено не ранее конца 2020 года.

Однако 1 августа в российском Минюсте заявили о намерении оспорить оценку размера убытков и непризнании арбитражных решений, вынесенных по искам украинской стороны и связанных с воссоединением Крыма с Россией, в том числе по причине очевидного отсутствия у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.

Арбитражное производство против России украинская компания инициировала в октябре 2016 года на основании соглашения. Ранее Трибунал обвинил РФ в экспроприации активов группы «Нафтогаз» в Крыму и в связи с этим в нарушении ряда положений соглашения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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