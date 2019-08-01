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Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Россия планирует оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, представленную в гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

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«В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В Минюсте добавили, что Москва не признает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских компаний и физических лиц, связанные с воссоединением Крыма с Россией, в том числе по причине очевидного отсутствия у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.

31 июля сообщалось, что «Нафтогаз Украины» подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму. Компания просит суд обязать Россию выплатить $5,2 млрд.

Ранее Трибунал обвинил Россию в экспроприации активов группы «Нафтогаз» в Крыму и в связи с этим в нарушении ряда положений Соглашения о защите инвестиций.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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