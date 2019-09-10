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Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.

По состоянию на 3:23 мск цена на североморскую нефтяную смесь данной марки выросла на 0,67%. Также отмечается, что цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,81% и достигла $58,32 за баррель, пишет «РИА Новости».

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.

2 июля стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года.

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