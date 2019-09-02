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Эксперт назвал сделку ОПЕК+ неодинаково эффективной для участников соглашения

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Фото: ТАСС/Zuma/Omar Marques
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ОПЕК впервые за 2019 год увеличила добычу нефти. Увеличение производства Нигерии и Ирака превысило сокращения Саудовской Аравии и потери Ирана, вызванные американскими санкциями.

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По данным Reuters, Саудовская Аравия продолжает придерживаться плана по ограничению добычи, не превышая при этом уровень, предусмотренный соглашением ОПЕК.

Добыча ОПЕК в августе составила 29,61 млн баррелей в день, на 80 тыс. больше, чем в июле. В августе 11 стран — членов организации достигли 136% от обещанных сокращений по сравнению со 150% в июле, показало исследование.

«Сделка ОПЕК+ работает неодинаково эффективно для разных участников соглашения», — заявил «Известиям» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, договоренностей фактически придерживаются только Россия и Саудовская Аравия.

«Повлиять на остальные страны Саудовская Аравия, судя по всему, не может. Причем Россия обеспечивает выполнение сделки за счет своей же доли на мировом рынке, фактически сокращая ее в угоду США», — отметил эксперт. С учетом негативных факторов внутри страны, в частности необходимости дополнительного сокращения добычи из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Транснефти», это может поставить под угрозу позицию России на мировом нефтяном рынке, считает Суверов.

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.

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