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Цене на нефть предсказали падение ниже $50 за баррель

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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До конца года цены на нефть могут опуститься ниже $50 за баррель, рассказала «Известиям» эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

По ее словам, нефтяные цены в текущем году сильно подвержены реакции на сигналы, посылаемые со стороны спроса. В частности, торговых войн Китая и США, а также последним новостям из Индии о замедлении роста ВВП.

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«Эти новости указывают на то, что рост спроса на нефть тоже будет замедляться. Данный фактор продолжит оказывать более сильное влияние на рынок, по сравнению с правившими бал в том году ОПЕК+ и Ираном. В добавок новые трубопроводные мощности в США позволят нарастить объем экспорта нефти, что еще больше может продавить рынок вниз», — подчеркнула Грушевенко.

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов напомнил, что российский Минфин закладывал цены на нефть в 40–45$ за баррель.

«На мой взгляд российская экономика может переварить и более низкие цены на нефть, вопрос только в том, какой при этом будет курс доллара, ведь есть бюджетное правило, в рамках которого закладывается стоимость бочки нефти в рублях. Но уже давно пора нашей экономике снижать зависимость от стоимости энергоресурсов», — заключил аналитик.

С ним согласен генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

«Нужно отметить, что Россия в данный момент находится в очень удачной экономической позиции, когда объемы золотовалютных резервов превышают объемы внешнего долга, а фонд национального благосостояния пребывает в состоянии, когда его можно реинвестировать», — отметил эксперт.

В таких обстоятельствах российская экономика может успешно выдержать падение цен и до $35 за баррель, подчеркнул Назаралиев. Дополнительную поддержку экономике составят экспорт сельскохозяйственных культур, газа и продукты машиностроения, заключил гендиректор.

Накануне, 2 сентября, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что экономика Российской Федерации не испытает серьезного давления даже при цене $40 за баррель нефти.

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