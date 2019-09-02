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Орешкин оценил влияние снижения цен на нефть на экономику России

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Экономика Российской Федерации не испытает серьезного давления даже при цене $40 за баррель нефти. Об этом 2 сентября заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью агентству ТАСС.

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«Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. $60 за баррель — некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их», — сказал он.

Министр отметил, что при ценах на нефть в $40 за баррель это станет делать сложнее, однако Россия не будет испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику.

Ранее в августе эксперты спрогнозировали нефтяные цены на осень. По словам генерального директора АО «НафтаГаза» Ислама Назаралиева, к середине осени средняя стоимость нефти Brent будет находиться в диапазоне от $57 до $62 за баррель.

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