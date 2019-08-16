Эксперты спрогнозировали нефтяные цены на осень

К середине осени средняя стоимость нефти Brent будет находиться в диапазоне от $57 до $62 за баррель, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

Ранее 16 августа агентство Bloomberg сообщило, что нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть из России, что позволило российским экспортерам дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября по июль.

Отмечается, что спрос на российскую нефть вырос и из-за сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Так, нефть Urals обычно торговалась со скидкой в сравнении с Brent. Однако с ноября 2018 года, когда США ввели санкции за покупку иранского сырья, эта скидка стала уменьшаться, и в начале 2019 года Urals стала торговаться с премией.

Негативные сценарии вроде $35–40 за баррель маловероятны и возможны только в случае серьезного геополитического кризиса, отмечает Назаралиев.

В свою очередь, главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров заявил о том, что в ближайшее время нормализации ситуации ни на Ближнем Востоке, ни в Венесуэле не предвидится.

«Колебания цен будут оставаться очень высокими, и провалы будут сменяться сильными всплесками. Например, на новостях о достижении соглашения между Китаем и США или опасениях обострения ситуации между ними. Поэтому среднюю цену на нефть можно ждать примерно порядка $58–63 за баррель», — сказал Александров.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин согласен, что полномасштабного возврата поставок Ирана на рынок пока не предвидится.«Учитывая ограниченность источников замещения российской нефти после ухода Ирана и Венесуэлы, сложившаяся ситуация, когда Urals периодически торгуется с премией к Brent, может сохраняться <…> Что касается возможности замещения со стороны американской нефти, то это не очень быстрый процесс, так как переориентация НПЗ на более легкую нефть требует инвестиций и времени», — добавил эксперт.

Ранее, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Помимо этого, Вашингтон заблокировал активы Боливарианской Республики. Под ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

В ноябре 2018 года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать нефть у Ирана до мая 2019 года. В этом списке оказались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Тайвань, Южная Корея и Турция.