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Цена нефти Brent впервые с января опустилась ниже $56 за баррель

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Фото: TASS/AP
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Нефть марки Brent впервые с 4 января опустилась ниже $56 за баррель, дешевея на статистике по запасам в США, сообщает в среду, 7 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до $55,88 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 4,85%, до $51,03 за баррель.

Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти в стране. Согласно релизу, коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 3 августа, увеличились на 2,4 млн баррелей, или на 0,5%, до 438,9 млн баррелей.

Накануне стоимость нефти марки Brent опускалась ниже $59 за баррель впервые с 14 января.

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