Глава Минэкономразвития оценил последствия возможного выхода США из ВТО

Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) мог бы дать толчок к совершенствованию ее правил. Такое мнение в среду, 14 августа, озвучил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

«Для самой организации потеря одного крупного игрока все-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации «тактических союзов» и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к ее реформированию», — цитирует министра «РИА Новости».

По словам Орешкина, для США не имеет смысла отказываться от участия в ВТО, поскольку альтернативы этой организации «нет и не предвидится».

«Со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. Если такого рода напоминания начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам», — заключил министр.

13 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил выход страны из ВТО. Американский лидер отметил, что у ВТО «под ногами не очень-то твердая почва» и в организации это знают.