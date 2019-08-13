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Трамп допустил выход США из Всемирной торговой организации

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп допустил выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае необходимости, пишет The Straits Times во вторник, 13 августа.

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По его словам, там знают, что «у них под ногами не очень-то твердая почва».

«Мы выйдем, если нам придется сделать это», — заявил глава Белого дома во время выступления в городе Монака, где он посетил строящийся Пенсильванский нефтехимический комплекс компании Shell.

Трамп также обратил внимание на то, что после того, как он стал президентом, Вашингтон начал выигрывать большинство споров в ВТО.

26 июля Белый дом сообщил, что президент США распорядился изучить возможность реформирования ВТО из-за того, что статус некоторых стран не соответствует ее требованиям.

10 июня стало известно, что Евросоюз рассматривает вариант создать альтернативный арбитражный суд вне ВТО в случае, если Соединенные Штаты продолжат мешать работе организации.

О неизбежности реформы ВТО в конце того же месяца заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, сейчас организация не всегда может реагировать на такие современные вызовы, как глобализация и цифровизация.

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