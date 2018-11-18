Саммит честных правил: лидеров АТЭС поссорила реформа ВТО

Двухдневный саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), завершившийся в столице Папуа — Новой Гвинеи, впервые в своей истории ознаменовался сложностями при принятии итоговой декларации. Как сообщили представители секретариата АТЭС, из-за существенных разногласий документ пришлось принять с исключением спорных пунктов, а сам текст коммюнике будет опубликован позднее. Основным камнем преткновения при подписании декларации стал вопрос реформирования Всемирной торговой организации, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. О том, что мировая экономика нуждается в четких и прозрачных правилах торговли, заявил в рамках своего участия в саммите АТЭС и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Сохранение институциональных основ международной торговли, которые были сформированы на базе ВТО, необходимо для дальнейшего углубления экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул премьер-министр РФ.

Единые правила игры

Россия исходит из того, что только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывают специфику каждой экономики стран АТР, можно создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли, заявил Дмитрий Медведев. Только в этом случае она будет действительно открытым рынком, а не узкоформатной системой коллективного протекционизма, уверен он.

Для примера интеграционной платформы российский премьер привел Евразийский экономический союз, который Москва вместе с партнерами развивает в строгом соответствии с принципами ВТО. По его словам, сейчас идет активная работа по сопряжению этого объединения с известной китайской инициативой «Один пояс — один путь». Тесно организуется взаимодействие и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.

— Президент России Владимир Путин выступал с инициативой создания Большого евразийского партнерства. Его основа — открытость и взаимное доверие между государствами, единые правила игры, — отметил председатель правительства. — Подключение к этому формату стран АТР помогло бы гармонизировать формирующуюся на континенте многоуровневую интеграционную архитектуру. Мы приглашаем наших коллег и заинтересованные стороны коллективно выработать условия для такой работы.

атес Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода на форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Особое значение инициативы Владимира Путина о становлении Большого евразийского партнерства, о которой на саммите АТЭС говорил председатель правительства, отметил в беседе с «Известиями» и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев (в 2013–2016 годах — генеральный секретарь ШОС). По его словам, актуальность этого предложения возрастает в связи с тем, что ряд стран сегодня подвергся неправомерным экономическим санкциям, а некоторые государства оказались втянутыми не по своей вине и в торговые войны. Это, по сути, ломает правила, сформированные в рамках ВТО на протяжении долгих лет.

— Инициатива Большого евразийского партнерства развивает отношения, которые складываются между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) — первым интеграционным экономическим объединением на постсоветском пространстве — и китайской инициативой «Один пояс — один путь». Но при этом национальным лидером России предлагается заинтересованным странам по-настоящему масштабный формат участия в экономическом сотрудничестве, что позволит наработать новый опыт равноправного взаимодействия на основе норм международного права, — пояснил сенатор. — Такая работа уже в ближайшем будущем будет вносить весомый вклад в укрепление безопасности и стабильности на евразийском континенте.

Камень преткновения

В субботу главы делегаций приняли участие в Деловом саммите АТЭС, а также провели пленарное заседание Делового консультативного совета форума и встречу с лидерами островных государств Тихого океана. Завершением программы стал торжественный прием от имени премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Питера О'Нила.

В программу второго дня саммита вошел целый ряд мероприятий. Главы государств и правительств ведущих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона провели неформальную встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, заседание саммита и рабочий завтрак, темой которого было заявлено «продвижение всеобъемлющего роста».

Итоговая же декларация саммита вопреки многолетней традиции так и не была обнародована. Как поспешили сообщить ведущие мировые агентства со ссылкой на участника китайской делегации, впервые в истории этот документ не будет принят, а по итогам встречи планируется опубликовать лишь заявление председателя от имени всех участников. Однако вскоре представители секретариата АТЭС сообщили, что декларация все-таки была принята, но с исключением спорных пунктов из-за существенных разногласий делегатов форума. Текст итогового коммюнике будет опубликован позднее, заверил Питер О'Нил.

Основным камнем преткновения при подписании итоговой декларации на саммите стал вопрос реформирования ВТО, пояснила «Известиям» директор Российского центра исследований АТЭС РАНХиГС Татьяна Флегонтова. Все участники форума согласились, что работу организации необходимо менять, но когда речь зашла о формате этих изменений — мнения разошлись.

атес Встреча лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Осенью уже проходили трехсторонние встречи между США, ЕС и Японией в Париже и Нью-Йорке, а также встреча на уровне министров торговли в Оттаве. Но мы видим, что основные встречи проходят без участия Китая. Те предложения, которые страны продвигают для реформирования ВТО, в том числе меры, уже утвержденные Вашингтоном, во многом идут вразрез с интересами Поднебесной, — заявила глава центра АТЭС.

По ее мнению, некоторые переговорные моменты, возможно, будут затронуты на предстоящем саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Эксперт также отметила, что Россия в Аргентине будет представлять свое видение того, как следует реформировать ВТО, — об этом уже заявили представители Минэкономразвития.

Как рассказал «Известиям» заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский, еще одной причиной, затруднившей подписание итогового протокола, стал срыв богорских целей — ряда соглашений, заключенных на саммите АТЭС в индонезийском городе Богоре в 1994 году, подразумевающих построение свободной и открытой торгово-инвестиционной системы между развитыми и развивающимися экономиками в регионе.

— Достигнуть этих целей к 2020 году — именно этот год указан как ориентировочный дедлайн — не удастся, — пояснил эксперт. — Стороны не смогли договориться, как и кто именно должен устранить торговые барьеры в регионе.

Говоря о барьерах, Андрей Островский прокомментировал и торговый конфликт между США и Китаем, ставший одной из главных тем саммита.

— По большому счету торговая война еще не началась. Это только угрозы, но угрозы для всего мира, — пояснил востоковед. — Война же грозит ограничением взаимных торгово-экономических связей всем странам, так как США и Китай для многих государств являются ключевыми партнерами. В том числе и России. Объем торговли между Пекином и Вашингтоном — $600 млрд, его сокращение приведет к очень серьезным последствиям. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, победителя в этой войне не будет. Но дело в том, что у Китая внутренний рынок больше и это дает ему определенное преимущество в этой войне.

Цифровой приоритет

В рамках переговоров большое внимание было уделено развитию цифровой экономики. В настоящий момент правительством России реализуется соответствующая национальная программа. Согласно планам, к 2024 году 97% домашних хозяйств России должны иметь доступ к широкополосному интернету, а в городах с населением более миллиона человек будет обеспечено устойчивое покрытие сетей беспроводной связи пятого поколения (5G). В России появятся 10 цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. IT-специалистов в год, а доля населения, владеющего цифровыми навыками, составит 40%.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере — одна из важнейших национальных задач.

атес Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Деловом саммите лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Во-первых, в ближайшие годы мы хотим подключить к современным электронным сервисам все медицинские и образовательные учреждения. Каждый населенный пункт, где проживает не менее 250 человек. Во-вторых, обеспечить информационную безопасность объектов инфраструктуры, систем передачи и хранения данных, включая личные данные. Сформировать правовую базу регулирования цифровой сферы. В-третьих, надо развивать исследования в области сквозных цифровых технологий для разработки собственных цифровых платформ. Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику с использованием самых современных технологий, в том числе так называемого распределенного реестра, — пояснил премьер-министр РФ.

Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» был учрежден в ноябре 1989 года как межправительственный диалоговый механизм, не имеющий статуса международной организации.

В настоящее время в состав АТЭС входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Китайский Тайбэй (Тайвань), Филиппины, Чили и Япония. На долю этих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 40% населения мира, 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40% объема всех прямых трансграничных инвестиций.