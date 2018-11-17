Медведев назвал причину возникновения торговых войн

Протекционизм в мировой экономике привел к торговым войнам. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на саммите АТЭС.

Глава кабмина подчеркнул, что экономические санкции сегодня стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, что ведет к тяжелым последствиям.

«В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам», — цитирует главу кабмина «РИА Новости».

Саммит АТЭС проходит в столице Папуа – Новой Гвинеи Порт-Морсби. Лидеры 21 экономики обсуждают на нем ключевые вопросы развития Азиатско-Тихоокеанского региона.