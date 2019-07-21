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Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Москве и Минску не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике. Об этом он рассказал в беседе с «Эхо Москвы» в воскресенье, 21 июля.

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«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.

Кроме того, министр подчеркнул, что интеграция РФ и Белоруссии является долгосрочным процессом, который будет взаимовыгоден для двух стран.

18 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали ряд вопросов развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Выступая на Форуме регионов двух стран, он рассказал, что после долгой и напряженной работы сторонам удалось достичь принципиальных договоренностей, о которых будет объявлено позднее.

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия является самым близким партнером России, а работа между странами ведется по всем направлениям. Он также обратил внимание на возросший в прошлом году на 10% объем взаимной торговли, который составил $30,5 млрд.

Белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в Россию 17 июля. Путин и Лукашенко пообщались в неформальной обстановке, посетив Валаамский монастырь. Оттуда уже вечером они вернулись в Санкт-Петербург, где на четверг у них были запланированы переговоры, а также выступление на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии, в рамках которого были подписаны соглашения о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве.

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