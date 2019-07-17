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Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду, 17 июля, посетили службу в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

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Для белорусского президента, которого сопровождал младший сын Николай, эта поездка в обитель у Ладожского озера стала первой в отличие от российского коллеги. В монастыре их встретили цветами, преподнеся Путину букет белых роз, а Лукашенко вручили насыщенно розовых. После службы главы государств послушали выступление церковного хора, побывали в местном музее, на территориях так называемого Всесвятского скита и Смоленского скита Валаамского монастыря, а также посетили часовню Царственных страстотерпцев. Всего в начале XX века обитель включала в себя 21 часовню и 13 скитов, большинство из которых к настоящему моменту восстановлены.

Уже ближе к вечеру того же дня Путин и Лукашенко отправились в Санкт-Петербург, где на 18 июля у них запланированы переговоры и выступление на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии. На повестке дня — развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства, пишет «Газета.ру».

В июне Путин заверил, что в рамках Союзного государства не идет речи об объединении двух стран. Подобные домыслы Лукашенко также назвал глупыми и притянутыми за уши. Позднее белорусский президент сказал, что стороны условились не ломать договор об интеграции, а шаг за шагом развивать его.

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