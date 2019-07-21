В Минске опровергли информацию о войсках РФ в Чернобыле

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения.

С опровержением распространяемых украинскими СМИ данных оборонное ведомство Белоруссии выступило в своем Telegram-канале, передает «Федеральное агентство новостей».

«Распространяемая в Сети информация о якобы «присутствии войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения» не соответствует действительности», — заявили в минобороны Белоруссии.

Пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее сообщила в Facebook, что военные проверяют информацию из соцсетей о наличии войск РФ вблизи украинской границы на белорусской зоне отчуждения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для путешественников. По словам Зеленского, это место будет доступно для ученых, экологов и историков. Чернобыль планируют превратить в популярную туристическую зону.

Директор по научной работе «Чернобыль Тур» Сергей Мирный, который в рядах радиационной разведки работал на ликвидации катастрофы, ранее заявил, что нынешний уровень радиации в чернобыльской зоне отчуждения не превышает показателей Киева.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции, реактор которого был полностью разрушен. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Общая площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тыс. кв. км в 12 областях. От радиоактивного загрязнения также пострадали 46,5 тыс. кв. км территории Белоруссии (23% от общей площади).

До конца 1986 года из 188 населенных пунктов было отселено около 116 тыс. человек. В течение первых трех месяцев после аварии, по официальным данным, погиб 31 человек, более 100 человек перенесли лучевую болезнь.