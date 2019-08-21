Ученые придумали новый способ добычи нефти

Ученые из Тюмени рассказали о новом способе добычи нефти из истощенных месторождений. Данные исследования были опубликованы в Journal of Physics: Conference Series.

Исследователям удалось обнаружить, что суспензия наночастиц плоского графита демонстрирует свойства вытесняющей жидкости на границе раздела «нефть-вода».

На данный момент для добычи всей нефти с месторождения используют метод микроэмульсионного затопления. Этот химический состав тяжелее нефти и при затоплении скважин не смешивается с ней, а выталкивает ее на поверхность. Однако у этого способа есть существенный минус — микроэмульсия чувствительна к агрессивным воздействиям в виде высокой температуры и прочим.

«Цель нашего исследования — сформировать на границе раздела «нефть-вода» переходную зону с низким поверхностным натяжением, которая не была бы микроэмульсией, но имела бы низкую чувствительность к температуре и жесткости отложений», — цитирует «РИА Новости» сотрудника кафедры прикладной и технической физики Тюменского государственного университета Юрия Пахарукова.

Поэтому исследователи использовали водную суспензию, состоящую из плоских наночастиц графита. По мнению ученых, такое полезное открытие — только начало большой научной работы, которая позволит еще больше углубиться в изучение свойств нового материала.

10 июня министр финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель.