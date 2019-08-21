Прямой эфир

Ученые придумали новый способ добычи нефти

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Тюмени рассказали о новом способе добычи нефти из истощенных месторождений. Данные исследования были опубликованы в Journal of Physics: Conference Series.

Сбросовые цены: быстрый рост стоимости нефти приближает рынок к краху
Участники соглашения ОПЕК+ перевыполняют обязательства

Исследователям удалось обнаружить, что суспензия наночастиц плоского графита демонстрирует свойства вытесняющей жидкости на границе раздела «нефть-вода».

На данный момент для добычи всей нефти с месторождения используют метод микроэмульсионного затопления. Этот химический состав тяжелее нефти и при затоплении скважин не смешивается с ней, а выталкивает ее на поверхность. Однако у этого способа есть существенный минус — микроэмульсия чувствительна к агрессивным воздействиям в виде высокой температуры и прочим.

«Цель нашего исследования — сформировать на границе раздела «нефть-вода» переходную зону с низким поверхностным натяжением, которая не была бы микроэмульсией, но имела бы низкую чувствительность к температуре и жесткости отложений», — цитирует «РИА Новости» сотрудника кафедры прикладной и технической физики Тюменского государственного университета Юрия Пахарукова.

Поэтому исследователи использовали водную суспензию, состоящую из плоских наночастиц графита. По мнению ученых, такое полезное открытие — только начало большой научной работы, которая позволит еще больше углубиться в изучение свойств нового материала.

10 июня министр финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодии
Эксперты спрогнозировали нефтяные цены на осень

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019