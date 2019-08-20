«Роснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодии

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в первом полугодии 2019 года увеличила на 2,1% объем добычи жидких углеводородов — нефти и газового конденсата. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечают в «Роснефти», рост объемов обусловлен продолжением активной разработки новых крупных проектов, а также увеличением объемов производства на зрелых активах. По данным компании, в январе–июне текущего года среднесуточная добыча углеводородов НК «Роснефть» выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день она составляет 5,81 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (141,8 млн т.н.э. за полугодие).

«В отчетном квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,62 млн баррелей, увеличившись на 0,3% год к году. Влияние на динамику оказало временное ограничение «Транснефтью» на прием нефти в систему магистральных трубопроводов и выполнения компанией квот по ограничению добычи в рамках Соглашения ОПЕК+», — указано в сообщении.

При этом в «Роснефти» подчеркнули, что в связи с ограничением компания была вынуждена временно сократить добычу на 1,7 млн т нефти. Также во втором квартале было зафиксировано увеличение объема эксплуатационного бурения на 8% — до 5,2 млн м. В сообщении говорится, что компания фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин.

«По итогам первого полугодия 2019 года количество вновь введенных скважин составило 1494 единиц. Количество новых горизонтальных скважин, введенных в эксплуатацию, увеличено на 14% по сравнению с уровнем первого полугодия 2018 года, а их доля в общем числе скважин выросла до 54% — на 13 п.п.», — указано в пресс-релизе.

В дополнение к уже реализуемым крупным проектам компания в июне 2019 года запустила второе месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское. Его извлекаемые запасы нефти составляют 23 млн тонн, а подготовка к его разработке заняла менее полутора лет.

Кроме того, «Роснефть» приступила к обустройству и подготовке к промышленной эксплуатации Северо-Даниловского месторождения, входящего в новый Даниловский нефтегазодобывающий кластер. Кластер состоит из четырех месторождений, суммарные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата которых составляют 320 млн.

В пресс-релизе также говорится об увеличении объема добычи газа на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Этот показатель составил 33,43 млрд куб. м. Ожидается, что в 2022 году добыча на запущенных после 2016 года проектах компании в России составит порядка 20% от общей добычи жидких углеводородов «Роснефти».

«Роснефть» активно реализует проекты, в рамках которых развивает и поддерживает российские нефтеперерабатывающие активы. Так, на Рязанской НПК с мая производится высокооктановый бензин с улучшенными экологическими и эксплуатационными качествами Аи-95 «Евро 6». Такое топливо уже выпускается на Уфимской группе заводов и Саратовском НПЗ.

По данным компании, розничная реализация нефтепродуктов в первом полугодии текущего года выросла на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выручка от реализации сопутствующих товаров на АЗС и АЗК продолжила расти за счет внедрения новой ассортиментной политики, а также развития фуд-предложения.

«Роснефть» также приступила к строительству топливозаправочного комплекса в аэропорту «Пулково», проектная мощность которого составляет 300 тыс. т. Строительство планируется завершить в 2020 году. В дополнение компания завершила сделку по приобретению 100% долей в обществах группы «Петербургская топливная компания». Активы включают в себя 141 заправочную станцию, 125 бензовозов и 2 современные нефтебазы.

Кроме того, «Роснефть» продолжает успешно развивать зарубежные активы. Дочернее общество Компании в Германии — Rosneft Deutschland, входит в число крупнейших оптовых поставщиков нефтепродуктов в ФРГ. Общество наращивает клиентскую базу — в частности, подписан ряд новых контрактов с компаниями-авиаперевозчиками в Германии на заправку воздушных судов в аэропортах Берлина и Мюнхена.

Также компания получила лицензию на импорт и экспорт нефти и другого сырья на территорию Германии. Благодаря этому появится возможность повысить эффективность операционной деятельности общества.

С опережением графика идет освоение месторождения Зохр на шельфе Египта. По итогам второго квартала добыча газа на там составила около 5,8 млрд куб. м (1,02 млрд куб. м в доле «Роснефти»). До конца 2019 года планируется нарастить объем добычи до проектной мощности — 76 млн куб. м в сутки.

Помимо прочего, ассоциированное предприятие компании Nayara Energy заключило долгосрочный предоплатный контракт на $750 млн на экспортные поставки нефтепродуктов для BP и Trafigura.