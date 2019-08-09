«Роснефть» сообщила об увеличении добычи газа за рубежом благодаря проекту Zohr

Компания «Роснефть» сообщила, что ей удалось в короткие сроки значительно нарастить добычу газа за рубежом благодаря участию в разработке месторождения Zohr в Египте. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в пятницу, 9 августа.

Кроме того, компания вышла на газовый рынок арабской республики с перспективой дальнейшего развития деятельности не только в стране, но и во всем регионе. По итогам второго квартала добыча газа на проекте составила порядка 5,8 млрд куб. м (на долю «Роснефти» приходится 1,02 млрд куб. м). До конца года планируется нарастить объем добычи газа до проектной мощности в 76 млн куб. м в сутки.

В пресс-релизе также говорится об успехах «Роснефти» в области диверсификации зарубежных каналов поставок нефти в восточном направлении. Так, в первом полугодии 2019 года поставки составили 37,1 млн т (что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 21,2 млн т из которых приходится на второй квартал (рост на 33% по сравнению с первым кварталом).

Zohr на шельфе Египта является крупнейшим газовым месторождением в Средиземном море. Его площадь составляет 231 кв. км, а геологические запасы превышают 850 млрд куб. м. «Роснефть» реализует разработку проекта в условиях концессии совместно с итальянской Eni (50%) и британской BP (10%).