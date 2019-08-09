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«Роснефть» рассказала о диверсификации каналов поставки нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания «Роснефть» представила квартальный отчет, в котором, в частности, говорится о диверсификации каналов поставки нефти при общем наращивании экспорта сырья в восточном направлении.

Из поступившего «Известиям» пресс-релиза следует, что в первом полугодии 2019 года поставки в восточном направлении составили 37,1 млн т, из которых 21,2 млн т приходится на второй квартал. Эти цифры превышают показатели за аналогичный период прошлого года на 35% и 33% соответственно.

«В условиях растущей конкуренции на нефтяном рынке компания уделяет особое внимание увеличению объемов экспортных поставок по долгосрочным контрактам, включая поставки нефти по контрактам с CNPC, а также поставки по прямым договорам в Европу», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что «Роснефть» занимается расширением партнерских связей и на базе краткосрочных контрактов. В частности, в ноябре 2018 года компания подписала контракт с Китайской национальной химической корпорацией. Соглашение предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 млн т через порт Козьмино.

Ранее 9 августа в «Роснефти» также сообщили о наращивании добычи газа за рубежом благодаря участию в разработке месторождения Zohr в Египте. По итогам второго квартала добыча газа на проекте составила порядка 5,8 млрд куб. м, из которых на долю «Роснефти» приходится 1,02 млрд куб. м.

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