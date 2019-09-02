Эксперт назвал ожидаемую стоимость барреля нефти
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины того, почему не стоит ожидать высокой стоимости нефти. По его мнению, цены будут колебаться между $50–60 за баррель.
«Сейчас основной мегатренд, который влияет на цены на нефть, – это торговые войны Соединенных Штатов и Китая. Перспектив договориться у них крайне мало, и трейдеры воспринимают любые новости о том, что они не договорились, как свидетельство того, что торговля будет уменьшаться, экономика не будет развиваться теми темпами, которые были, если бы этой войны торговой не было», — цитирует эксперта НСН.
Как отметил Юшков, чем меньше экономика, тем меньше потребление энергоресурсов. В этом случае трейдеры сразу начинают распродавать фьючерсы сырья, и поэтому цена падает.
Учитывая эти факторы, стоит ожидать, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне $50-60, отметил Юшков.
Он также выразил мнение, что надо готовиться к тому, что в России бюджет будет бездефицитным, но, скорее всего, больших поступлений в резервные фонды от нефтегазовых сверхдоходов не будет.
Ранее 2 сентября глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что экономика России не испытает серьезного давления даже при цене $40 за баррель нефти, сообщает телеканал «360». По словам министра, $60 за баррель является неким уровнем, позволяющим России спокойно инвестировать в новые проекты.