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Эксперт назвал ожидаемую стоимость барреля нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины того, почему не стоит ожидать высокой стоимости нефти. По его мнению, цены будут колебаться между $50–60 за баррель.

«Сейчас основной мегатренд, который влияет на цены на нефть, – это торговые войны Соединенных Штатов и Китая. Перспектив договориться у них крайне мало, и трейдеры воспринимают любые новости о том, что они не договорились, как свидетельство того, что торговля будет уменьшаться, экономика не будет развиваться теми темпами, которые были, если бы этой войны торговой не было», — цитирует эксперта НСН.

Как отметил Юшков, чем меньше экономика, тем меньше потребление энергоресурсов. В этом случае трейдеры сразу начинают распродавать фьючерсы сырья, и поэтому цена падает.

Учитывая эти факторы, стоит ожидать, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне $50-60, отметил Юшков.

Он также выразил мнение, что надо готовиться к тому, что в России бюджет будет бездефицитным, но, скорее всего, больших поступлений в резервные фонды от нефтегазовых сверхдоходов не будет.

Ранее 2 сентября глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что экономика России не испытает серьезного давления даже при цене $40 за баррель нефти, сообщает телеканал «360». По словам министра, $60 за баррель является неким уровнем, позволяющим России спокойно инвестировать в новые проекты.

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