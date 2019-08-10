Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг России с уровня BBB- (с минусом) до BBB. Об этом говорится в пресс-релизе агентства от 9 августа.

«Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, снижает влияние зависимости от цен на нефть в экономике и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям», — отмечают аналитики Fitch.

Кроме того, по мнению агентства, политика России, подкрепленная более гибким обменным курсом, приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией, поможет государству справиться с повышенным риском санкций, который остается и может отразиться на внешнем финансировании страны.

При этом прогноз был изменен на стабильный.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, «фактически агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года». А само решение Fitch «является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста».

Глава Минфина также высказал надежду, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки».

В августе 2018 Fitch заявило, что российская экономика хорошо справилась с санкциями США. Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте был подтвержден на инвестиционном уровне BBB- с позитивным прогнозом.