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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 72 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс евро вырос на 1,02% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов на «Московской бирже» и превысил отметку в 72 руб., сообщается на сайте биржи в четверг, 27 февраля.

В последний раз курс евро находился выше данного значения 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5% — до 65,8 рубля.

10 февраля курс евро к российской валюте снизился на 10 копеек — до 70,06 рубля, по данным Мосбиржи. Индекс биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,05%, до 3086,22 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% и достиг отметки в 1522,7 пункта.

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