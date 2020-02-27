Цена нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с конца 2018 года

Мировые цены на нефть в четверг, 27 февраля, упали на 4%, а стоимость марки Brent опустилась до $51 за баррель и обновила минимум с 26 декабря 2018 года.

По состоянию на 17:05 (мск) майские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent торговались за $50,99.

Стоимость апрельских фьючерсов снизилась на 4,17% — до $47,7 за баррель.

Предполагается, что давление на котировки оказывают новости о распространении коронавируса. Резкий рост числа зараженных новой инфекцией снижает спрос на нефть.

26 февраля цена нефти марки Brent опустилась ниже $53.

31 января министр энергетики России Александр Новак рассказал, что ситуация с коронавирусом может потенциально привести к снижению спроса на нефть в мире.

Вместе с тем глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что вирус оказывает незначительное влияние на российскую экономику.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.