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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года

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Фото: REUTERS/Nick Oxford
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Мировые цены на нефть опустились более чем на 3% вечером 26 февраля, а стоимость нефти марки Brent упала ниже $53 за баррель впервые с начала января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 21:56 мск цена на североморскую нефтяную смесь опустилась на 3,21% и составила $52,53. Цена на нефть марки WTI опустила на 3,01% — до $48,38 за баррель.

Как пишет «РИА Новости», котировки перешли к снижению из-за сохранения рисков вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье.

31 января министр энергетики России Александр Новак рассказал, что ситуация с коронавирусом может потенциально привести к снижению спроса на нефть в мире. Россия готова реагировать совместно с другими нефтедобывающими странами ОПЕК+ в случае последствий для нефтяного рынка.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 произошла в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число пациентов с коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Скончались 2929 человек, число выздоровевших — 29 777.

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