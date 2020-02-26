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Новак рассказал о длительности «эры нефти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Потребность мировой экономики в нефти сохранится и будет расти на протяжении еще как минимум двух десятилетий. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил министр энергетики России Александр Новак в эфире Первого канала.

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Вместе с тем глава ведомства признал, что переход многих стран на альтернативные источники энергии замедляет рост спроса на углеводороды.

В то же время министр выразил уверенность, что «у нас углеводородная экономика будет сохраняться».

Новак добавил, что популяризация электромобилей и рост подобных транспортных средств не означают отход от использования углеводородов, поскольку электроэнергию для таких машин нужно из чего-то производить.

«Чтобы зарядить автомобили, нужно выработать электроэнергию. И какой источник для того, чтобы выработать электроэнергию, — это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», — заключил министр.

В начале февраля Новак рассказал об изучении ОПЕК+ влияния снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти. По его словам, встреча организации может быть перенесена с марта на февраль.

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