Нефть марки Brent подешевела на 5%

Нефть упала в цене вечером в понедельник, 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:58 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent падала на 4,8%. Она торговалась по $55,16 за баррель, пишет «РИА Новости». Стоимость контрактов на апрель на нефть марки WTI снижается на 4,36% — до $51,05 за баррель.

Давление на котировки продолжают оказывать новости о распространении коронавируса. Случаи заболевания отмечены в 28 государствах.

В начале февраля глава Минэнерго Александр Новак рассказал об изучении ОПЕК+ влияния снижения экономической активности из-за коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, на рынок нефти. По его словам, встреча организации может быть перенесена с марта на февраль.

В январе из-за вспышки коронавируса спрос на нефть в Китае упал на 20%.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 24 февраля, погибли от инфекции 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.