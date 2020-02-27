Курс доллара достиг отметки 66 рублей впервые с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 66 рублей впервые с 6 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:53 мск доллар подорожал до 66 руб., что на 53 копейки выше уровня закрытия торгов в среду. Курс евро вырос на 1,98 рубля — до 72,36 рубля.

Подобные изменения обусловлены снижением цен на нефть на фоне опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

Вечером 26 февраля сообщалось, что мировые цены на нефть опустились более чем на 3%, а стоимость нефти Brent упала ниже $53 за баррель впервые с начала января 2019 года.

31 января министр энергетики России Александр Новак рассказал, что ситуация с коронавирусом может потенциально привести к снижению спроса на нефть в мире. Россия готова реагировать совместно с другими нефтедобывающими странами ОПЕК+ в случае последствий для нефтяного рынка.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) произошла в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.