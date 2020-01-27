Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

Курс доллара впервые с декабря 2019 года преодолел отметку 63 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 27 января.

В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года.

Вместе с тем евро сейчас торгуется в районе 69,32 рубля.

15 января курс рубля упал по отношению к доллару и евро в пределах 20 копеек на фоне новости об отставке правительства России. Согласно данным Московской биржи, приведенным в среду, доллар укрепился на 0,23%, до 61,7 рубля, а евро — на 0,40%, до 68,78 рубля.

9 января рубль снизился по отношению к доллару и евро после роста, зафиксированного в новогодние каникулы. Тогда за один доллар давали 61,22 рубля.