Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%. В настоящее время они торгуются до 27 реалов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ценные бумаги торгуются ниже цены IPO (первого публичного размещения) в 32 риала. Обвал стоимости акций произошел на фоне падения мировых цен на нефть, стоимость которой снизилась более чем на 30%.

Утром 9 марта на международных биржах цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Это произошло на фоне того, что 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни о продлении ранее заключенной сделки о сокращении объемов добычи нефти, ни об изменении ее параметров.

Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение добычи нефти. С 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.