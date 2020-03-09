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Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%. В настоящее время они торгуются до 27 реалов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

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Ценные бумаги торгуются ниже цены IPO (первого публичного размещения) в 32 риала. Обвал стоимости акций произошел на фоне падения мировых цен на нефть, стоимость которой снизилась более чем на 30%.

Утром 9 марта на международных биржах цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Это произошло на фоне того, что 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни о продлении ранее заключенной сделки о сокращении объемов добычи нефти, ни об изменении ее параметров.

Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение добычи нефти. С 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

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