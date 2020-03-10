ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

Банк России принял решение поддержать рубль в условиях обвала цен на нефть с помощью интервенций на валютном рынке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 марта на официальном сайте регулятора.

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Данные операции будут производится до начала регулярных продаж валют из средств ФНБ. Отмечается, что такое решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях изменений на нефтяном рынке. Также в ЦБ заявили о готовности задействовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности.

В другой публикации регулятор отметил, что считает достаточным текущий уровень ликвидности банковского сектора для устойчивого функционирования финансовой системы. При этом, учитывая колебания обменных курсов, произошедших в понедельник, ЦБ считает целесообразным провести аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.

«Банк России продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития», — говорится в сообщении.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. Сообщается, что перед торгами, которые откроются 10 марта, московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.