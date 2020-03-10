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Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро

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Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Таким образом, для американской валюты верхняя граница была сдвинута почти на 6 рублей, а для европейской — почти на 8 рублей.

Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

В результате курс доллара в понедельник составил 75 рублей, евро — 86 рублей. К 13:00 мск на рынке Forex российская валюта укрепилась до 73,9 рубля за один доллар и 84,16 рубля за один евро.

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