Эксперт рассказал о влиянии падения курса рубля на жизнь россиян

Падение курса рубля в первую очередь отразится на стоимости импортных товаров, а также поездок за границу. Об этом рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом эксперт подчеркнул, что радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.

«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», — отметил профессор.

Основным фактором, который привел к сложившейся ситуации Юденков называет отсутствие соглашения с ОПЕК.

«Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — добавил Юденков.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

В результате курс доллара в понедельник составил 75 рублей, евро — 86 рублей. К 13:00 мск на рынке Forex российская валюта укрепилась до 73,9 рубля за один доллар и 84,16 рубля за один евро.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось. Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. С 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.