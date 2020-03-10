Курс доллара на Forex утром во вторник упал ниже 74 рублей

Курс американской валюты на международном рынке Forex по состоянию на 06:50 мск вторника, 10 марта, составил 73,79 рубля, евро стоил 83,9 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Накануне московская биржа увеличила границы возможного изменения курса доллара и евро перед торгами, которые откроются 10 марта. Согласно данным торговой площадки, доллар может вырасти до 76,39 рубля, а евро – до 87,31.

Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке.

Ранее 10 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года вырастала на 7,22% — до $35,85 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. При этом стоимость нефти марки WTI достигла $32,38 за баррель, прибавив 4,02%.

Нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.