Мосбиржа готова к работе в условиях повышенной волатильности

Московская биржа во вторник, 10 марта повысит ставки по ряду инструментов и расширит границы ценовых коридоров для наиболее ликвидных активов.

«На рынках Биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта. По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов», — отмечается в сообщении биржи.

«В целях оперативного информирования участников рынка о маржинальных требованиях Московская биржа планирует раскрыть указанную информацию до 9:15 утра по московскому времени 10 марта», — говорится в сообщении.

С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.

Согласно правилам биржи, в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс «Мосбиржи», на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса «Мосбиржи» на 15% в течение десяти минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16:40 по московскому времени аукционы не проводятся.

Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме.

«Технологии и риск-менеджмент биржи являются высоконадежными и доказали способность функционировать в условиях высокой волатильности и большого числа транзакций. Биржа действует строго в соответствии с регулированием, правилами и регламентами, обеспечивает непрерывность проведения торгов при любых рыночных условиях», — отмечается в сообщении.

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Российская валюта отреагировала падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Стоимость биткоина упала почти на 10%, а цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

Банк России приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заверили в наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.