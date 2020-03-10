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Цена нефти марки Brent выросла до $35,85

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года вырастала на 7,22% — до $35,85 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 10 марта, сообщает ТАСС.

По состоянию на 03:12 мск цена составляла $35,64, поднявшись на 6% с момента открытия торгов. При этом стоимость нефти марки WTI достигла $32,38 за баррель, прибавив 4,02%.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

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