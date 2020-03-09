Новак заявил о соответствии ситуации на нефтяном рынке прогнозам

Ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — приводятся его слова на сайте правительства.

Новак подчеркнул, что кабинет министров будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе.

6 марта государства ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось. Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. С 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В такой ситуации цены на сырье могут упасть до $20 за баррель. Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению. Допускается, что такой политикой Эр-Рияд может вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США.

Новак отмечал, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. К 12:50 мск Brent продается по $36,6 за баррель, а WTI — по $33.

В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. Чуть позже на рынке Forex российская валюта укрепилась до 73,9 рубля за один доллар и 84,16 рубля за один евро.