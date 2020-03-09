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Трамп назвал виновных в обвале цен на нефть

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Фото: Global Look Press/Jim LoScalzo/CNP/AdMedia
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Причиной падения рынков стали споры России и Саудовской Аравии о цене нефти. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

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«Саудовская Авария и Россия спорят по поводу цены и добычи нефти. Это, а также фейк ньюс, стало причиной обрушения рынков», — пишет он.

Комментируя ситуацию, он отметил, что сложившаяся ситуация хороша для потребителей: цены на бензин снизятся.

Ранее 9 марта источник в ОПЕК рассказал журналистам, что Саудовская Аравия по-прежнему считает Россию важным партнером на рынке нефти и не намерена вести ценовую войну.

Источник подчеркнул, что механизм ОПЕК+ жив и может функционировать. За обвал мировых цен на нефть ответственность несут все участники соглашения, добавил он.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего сделка распалась. Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. Таким образом, с 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

После переговоров СМИ сообщили о планах Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В такой ситуации цены на сырье могут упасть до $20 за баррель. Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. Так, к 12:50 мск Brent продается по $36,6 за баррель, а WTI — по $33.

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