Черный понедельник для черного золота: ответы на главные вопросы о кризисе

Обвал утром 9 марта стал вторым по своему размаху в истории. Марка Brent рухнула более чем на 30%, опустившись в какой-то момент до отметки в $31 за баррель. Более сильное падение цены в течение одного дня фиксировалось только в 1991 году на фоне американской операции «Буря в пустыне» против Ирака. Если брать лишь мирное время, «черный понедельник» 9 марта далеко опередил все предыдущие исторические обвалы.

Почему рушатся цены на нефть?

Непосредственной причиной падениy стали непубличные заявления представителей Саудовской Аравии о том, что государство готово не только резко увеличить нефтедобычу, но и предложить потребителям серьезные скидки на свою продукцию. Этому предшествовал крах сделки в рамках ОПЕК+, когда Россия отвергла предложения Эр-Рияда совместно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в день. В результате не реализовались не только новые квоты на добычу, но и перестало действовать и прежнее соглашение, которое предполагалось продолжить на девять месяцев. Как заявил министр энергетики России Александр Новак, с 1 апреля все обязательства по ограничению добычи со всех стран, участвовавших в сделке, снимаются и каждая страна может поставлять на рынок столько нефти, сколько сочтет нужным.

В то же время нынешний кризис совпал с общей неопределенностью по поводу перспектив мировой экономики и мирового рынка нефти, вызванной эпидемией коронавируса. В феврале мировой спрос на нефть упал на 2,7 млн баррелей в день. По оценкам аналитиков еще до разрыва сделки ОПЕК+, глобальное потребление черного золота может упасть в текущем году в третий раз за последние 40 лет.

Почему Россия отказалась от участия в сделке?

Продолжение российского присутствия в соглашении ОПЕК+ потребовало бы дополнительно снижения национальных квот на нефтедобычу — примерно на 300–500 тыс. баррелей в сутки. Между тем многие российские компании и до этого активно высказывались против сделки. Они в последние годы немало инвестировали в разработку месторождений, но сейчас не имеют возможности увеличить добычу и экспорт из-за принятых государством условий. Хотя относительно высокие цены до января 2020 года позволяли им получать дополнительную прибыль, компании упускали долю на рынке, причем ее захватывали фирмы с более низкой рентабельностью, не готовые работать с прибылью при более низких ценах — например, американские производители сланцевой нефти.

Черный понедельник для черного золота Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Саудовская Аравия решила увеличить добычу в пику России, отказавшейся от ее условий. Будет ли наша страна в числе главных пострадавших от падения цен?

На сегодняшний день Россия относительно неплохо защищена даже от продолжительного обвала на нефтяном рынке. Согласно бюджетному правилу, цена отсечения составляет $42 за баррель, то есть доходы, получаемые от цен на нефть свыше этого показателя, даже не попадают в бюджет, напрямую отправляясь в копилку Фонда национального благосостояния. При этом бюджет России остается профицитным. Для сравнения: бюджет самой Саудовской Аравии балансируется при цене в $75–80 за баррель, Кувейта — $54, Катара — $47, а ОАЭ — около $60. Хотя эти страны обладают существенными запасами средств, длительное падение цен может сильно ударить по их финансовому состоянию. Что касается России, то, по оценкам Минфина, Россия может поддерживать финансовую стабильность даже при стабилизации цен на нефть на отметке $30 за баррель на протяжении шести лет.

Хотя в США, которые являются на данный момент крупнейшей нефтедобывающей державой, бюджет и общее финансовое положение государства напрямую не зависят от мировых цен, удар по сланцевой индустрии может оказаться достаточно серьезным. В последние годы американские производители стабильно наращивали добычу год от года, даже несмотря на усилия Саудовской Аравии выбить их с рынка в 2014–2016 году. Однако с тех пор ситуация несколько изменилась.

Задолженность сланцевых нефтяников Америки выросла в разы, ресурс снижения себестоимости за счет концентрации на самых рентабельных месторождениях практически исчерпан. Кроме того, кредитные ставки за последние несколько лет повысились на фоне угрозы банкротства многих компаний. В то же время для серьезного спада добычи в США потребуются многие месяцы из-за инерции на рынке. Всё это время глобальные поставки нефти останутся исключительно высокими и нефть может находиться на нынешних низких уровнях.

А что с рублем? Будут ли российские власти предпринимать усилия для поддержания национальной валюты?

Курс рубля на сегодняшний момент является свободно плавающим и не привязан к какой-либо из иностранных валют. В то же время бюджетное правило предусматривает, что при падении цен на нефть ниже $42 за баррель Минфин должен продавать валютные запасы Фонда национального благосостояния для стабилизации курса. Министерство уже подтвердило, что начнет продажи валюты, которые с одной стороны поддержат рубль, с другой — позволят наполнить бюджет. Одновременно Банк России отказался в течение ближайших 30 дней покупать валюту для наполнения международных резервов. На данный момент курс рубля на мировом валютном рынке упал ниже отметки в 75 рублей за доллар.

Черный понедельник для черного золота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Может ли падение цен на нефть спровоцировать новый мировой экономический кризис?

Глобальные финансовые рынки 9 марта рухнули вслед за ценой на нефть. К примеру, китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 3,3%, гонконгский Hang Seng — на 3,7%, японский Topix — на 5,6%. Фьючерсы показывают снижение индексов Уолл-Стрит на 5–6%. Обвал на нефтяном рынке усиливает и без того серьезную озабоченность инвесторов по поводу состояния мировой экономики из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, в предыдущие месяцы котировки мирового рынка акций были на исторических максимумах, а соотношение цены акций к прибыли (ключевой показатель переоцененности или недооцененности бумаг) также находилось на рекордно высоких уровнях, то есть объективно акции стоили слишком дорого. Нынешняя распродажа может являться лишь поводом для коррекции рынка.

Что касается широкой экономики, то дешевая нефть, напротив, может способствовать ее росту. Доступные углеводороды как минимум смягчат урон, нанесенный потреблению и мировой торговле эпидемией и другими негативными факторами. В явном проигрыше, кроме нефтяников, окажется сектор возобновляемой энергетики. На данный момент «зеленая» энергия не способна конкурировать по себестоимости с дешевым углеводородным топливом.

Как долго будет длиться период сверхнизких цен на мировом рынке и до какой отметки может упасть нефть?

Черный понедельник для черного золота Фото: Global Look Press/Alex Halada

Согласно прогнозу Goldman Sachs, цены на нефть могут просесть до $20 за баррель. Впрочем, вероятность того, что они задержатся на этой отметке долго, выглядит не очень высокой. Саудовская Аравия может серьезно нарастить добычу — с нынешних 9,5 млн баррелей в сутки до 12 млн, причем дополнительный миллион баррелей в день арабы могут выбросить на рынок в кратчайшие сроки. Но если посмотреть на опыт 2015–2016 годов (то есть до сделки ОПЕК+), то хотя все страны-экспортеры в тот период добывали сколько могли, среднегодовая цена на нефть так и не опустилась ниже $40 за баррель. С тех пор добычу существенно нарастили США, однако некоторые страны (Иран, Ливия, Венесуэла) по ряду причин снизили производство. При этом глобальный спрос за прошедшие 3–4 года также вырос на несколько миллионов баррелей в сутки.

Краткосрочный провал цен на околорекордные уровни возможен, поскольку на короткой дистанции цены на нефть могут определяться не только объективным балансом спроса и предложения, но и усилиями спекулятивных инвесторов, которые сейчас определенно играют на снижение цен.