Обвал мировых цен на нефть: что известно

Обновлено в 13:46

В ночь на понедельник, 9 марта, рухнули мировые цены на нефть: стоимость нефти марки Brent упала почти на треть, до $31,43 за баррель, пробив прежний минимум. Стоимость барреля WTI упала на 27%, до $30,27. При этом в пятницу при закрытии биржи Brent торговалась на уровне $51,68 за баррель, а WTI подорожала до $47,25.

Развал ОПЕК+

Падение нефтяных рынков произошло на фоне развала сделки ОПЕК+, которая устанавливала объемы добычи углеводородов странами-участницами. В ходе переговоров 6 марта стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей.

В частности, Россия выступала за сохранение действующих условий, а Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются. При этом министр энергетики России Александр Новак объявил о продолжении сотрудничества с ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года.

Последствия обвала нефтяных рынков

Сразу после обвала нефти отреагировали финансовые рынки: произошло резкое падение китайского юаня, норвежской кроны и российского рубля, курс которого к евро подскочил до 86 рублей, к доллару — до 75 рублей. Позже бивалютная корзина незначительно отыграла свои позиции, евро опустился до 84, доллар — до 73.

Также биржи многих стран начали в понедельник свою работу с обвала индексов: так, индекс фондовой биржи Лондона упал на 9,5%, немецкий индекс DAX открыл торги падением на А 7,8%, до 10653,12-го пункта. Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились обвалом котировок, индекс биржи Гонконга рухнул на 3,87%. Упал на 6,4% и французский индекс CAC 40. Помимо этого, фьючерсы индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упали на 145,10 пункта (4,90%) до уровня 2970,52.

Реакция России

Утром 9 марта Банк России опубликовал сообщение, в котором заявил, что приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Возобновление операций будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках в течение марта. Также в ЦБ объявили о готовности использовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Помимо этого, Минфин заявил, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель. Наличие средств в ФНБ гарантирует исполнение всех обязательств государства и сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, отметили в ведомстве.

В Госдуме также подчеркнули, что все соцобязательства государства на 2020-й год будут выполнены в полном объеме.