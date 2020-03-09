СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК. Об этом заявил источник ТАСС в организации 9 марта.

«Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что механизм ОПЕК+ жив и может функционировать. За обвал мировых цен на нефть ответственность несут все участники соглашения, добавил он.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего сделка распалась. Так, Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. Таким образом, с 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель. Эксперты утверждают, что таким образом Саудовская Аравия хочет заставить Россию вернуться к обсуждению. Допускается, что такой политикой Эр-Рияд может вытеснить с рынка многих производителей нефти, в том числе США.

Глава Минэнерго России Александр Новак отмечал, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. Так, к 12:50 мск Brent продается по $36,6 за баррель, а WTI — по $33.

В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. К 13:00 мск на рынке Forex российская валюта укрепилась до 73,9 рублей за 1$ и 84,16 рублей за 1€.

ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заявили о наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.