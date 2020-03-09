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В Совфеде пообещали проиндексировать пенсии вопреки ослаблению рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские власти проиндексируют пенсии и социальные выплаты, несмотря на падение рубля. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова 9 марта.

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«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции, — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — сказала она «РИА Новости».

Также сенатор призвала не бояться снижения реальных доходов из-за обвала цен на нефть.

Индексирование социальных пенсий должно начаться 1 апреля на 6,1%. Ожидается, что на это будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года, коэффицент определяется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2019 год. Предполагается, что индексация коснется 4 млн россиян.

Зафиксировать регулярную индексацию пенсий в Основном законе страны предложил президент России Владимир Путин в январе. В рабочей группе по поправкам в Конституцию заверили, что будут проиндексированы пенсии в том числе работающим пенсионерам и повышена юридическая защита пенсионеров.

Ранее, в феврале, перечислили причины, по которым может измениться размер пенсии.

Российская валюта ослабила позиции 9 марта после обвала мировых цен на нефть. На фоне распада сделки ОПЕК+ цена апрельского фьючерса на сырье марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала. Так, к 12:50 мск Brent продается по $36,6 за баррель, а WTI — по $33.

В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей. К 13:00 мск на рынке Forex российская валюта укрепилась до 73,9 рублей за 1$ и 84,16 рублей за 1€.

ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заявили о наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.

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