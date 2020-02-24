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В Совфеде перечислили причины изменения размера пенсии

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, почему размер пенсии может понизиться или повыситься. По ее словам, изменение суммы выплат может произойти, только если при назначении пенсии была допущена ошибка, которая впоследствии была обнаружена.

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Сенатор привела примеры ситуаций, когда размер пенсии может быть изменен. Так, гражданин может получать повышенную пенсию при наличии надбавки на нетрудоспособного иждивенца, которая снимается при достижении совершеннолетия.

Также пенсия увеличивается при достижении гражданином восьмидесятилетнего возраста или в случае, если в регионе, где он зарегистрирован, прожиточный минимум выше положенной ему пенсии — тогда полагается социальная доплата.

«Но может быть и обратная ситуация — это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде. <…> Законом предусмотрены возможные удержания из пенсии на основании исполнительного листа или решения судебных органов», — рассказала она в интервью «Парламентской газете», опубликованном 24 февраля.

Бибикова подчеркнула, что меняется не размер пенсии, а размер соцдоплаты к ней.

Ранее, в феврале, в Минтруде анонсировали индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля.

В январе в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил за закрепление в Конституции регулярной индексации пенсий. В Пенсионном фонде России сумму расходов для реализации инициатив главы государства оценили в 100 млрд рублей только в 2020 году.

В рабочей группе по поправкам в Основной закон страны отметили, что пенсии будут проиндексированы в том числе работающим пенсионерам. Кроме того, планируется повысить юридическую защиту пенсионеров и обеспечить стабильность социального стандарта.

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