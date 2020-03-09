Минфин анонсировал возможное сокращение заимствований из-за обвала рубля

Министерство финансов России может приостановить аукционы с облигациями федерального займа из-за высокой волатильности на рынках. Решения по их проведению будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, сообщили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что решение будет приниматься с учетом конъюнктуры, чтобы стабилизировать рыночную ситуацию и не допустить избыточного давления на долговой рынок.

План заимствований на 2020 год предполагает привлечение 1,7 трлн рублей на внутреннем рынке, а в общей сложности — 2,3 трлн рублей. Если заимствования сократятся, для компенсации можно использовать остатки на едином счете федерального бюджета. Федеральное казначейство имеет на счетах в ЦБ и кредитных организациях около 4,2 трлн рублей.

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Российская валюта отреагировала падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Стоимость биткоина упала почти на 10%, а цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

Банк России приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заверили в наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.