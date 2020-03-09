Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.

Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам с председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 9 марта.

Глава Минфина подчеркнул, что стабильное исполнение бюджета позволит стране гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, включая реализацию национальных проектов. Кроме того, низкие цены на нефть не повлияют на сохранность макроэкономической и финансовой стабильности.

В совещании также приняли участие первый вице-премьеры Андрей Белоусов, Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

На торгах в понедельник рухнули цены на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent после распада сделки ОПЕК+ на торгах 9 марта составила до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

Из-за падения цен на нефть многие фондовые биржи начали открытие торгов с падения индексов. Так, индекс фондовой биржи Лондона упал на 9,5%, немецкий индекс DAX открыл торги падением на А 7,8%, до 10653,12-го пункта.

На снижение цен на нефть российская валюта отреагировала падением. В ходе торгов на Forex курс евро по состоянию на 11:02 превысил 86 рублей, курс доллара вырос до 75 рублей. Подешевели и популярные криптовалюты, включая биткоин, стоимость которого упала почти на 10%.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.